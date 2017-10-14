5 فوائد جمالية لـ"السكر".. منها "ليونة الجلد وتقشير البشرة"

كتب - هشام عواض:

أكدت الدراسات أن المبالغة في استهلاك السكر ضار بالصحة، إلا أن له فوائد جمالية للبشرة، بحسب موقع "هافينغتون بوست" النسخة الأمريكية.

- مقشر للبشرة

يمكنك استخدام السكر كمقشر طبيعي وفعال لوجهك، اذ يكفي ان تضعي ملعقة صغيرة من السكر وملعقة من دقيق الأرز وكمية توازي المعلقة الصغيرة من الحليب. أمزجي الخليط جيدًا وقومي بتقشير وجهك بواسطته بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركي المزيج يجف ثم قومي بغسل وجهك الذي ازدادت نعومته ونضارته.

-تنعمين القدمين

لقدمين ناعمتين خاليتين من اللحم الميت، السكر وسيلتك الطبيعية والفعالة. حضري خليطًا من السكر وزيت النعناع وافركي قدميك بواسطته وستكتشفين النتيجة بنفسك.

- تنظيف يديك

إذا اتسخت يداك بأي شيء تصعب إزالته كالشحوم وغيرها، السكر مرة أخرى موجود لمساعدتك. قومي بخلطه مع أي نوع من الزيوت وافركي يديك جيدًا بالمزيج وستتخلصين من المشكلة في غضون دقائق.

- ترطيب البشرة

يمكنك الحصول على بشرة رطبة بواسطة مزيج السكر البني وزيت الزيتون مع قطرات من الزيت العطري المفضل لك، وافركي بشرتك بالمزيج، وستحصلين على النتائح الجيدة.

- ليمونة الجلد

امزيجي السكر والعسل، وعدد قليل من قطرات من عصير الليمون لترطيب، وذلك يساعد على ليونة جلدك الجاف، بفرك المزيج مرتين أسبوعيًا.