بالصور - كيف تغيرت أشكال الناس خلال ذهابهم للعمل في 9 سنوات

كتبت- بسمة أبوطالب:

الضغط اليومي، جزء أساسي لا مفر منه في حياتنا، نمر به يومياً شئنا أم أبينا.

عرض موقع "Bored Panda" قصة المصور الدنماركي "بيتر فونش" الذي قضى 9 سنوات من حياته في مدينة نيويورك الأمريكية منذ سنة 2009 حتى 2016.

صور نفس الأشخاص يومياً أثناء ذهابهم إلى العمل خارج محطة "جراند سنترال" من الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف صباحاً.

قال فونش: "إن تصوير نفس الأشخاص يومياً في نفس المكان، يولد لديه شعور رائع بالسعادة والاندهاش في نفس الوقت، الأمر الذي لا يمكن تصديقه، أنك تجد نفس الأشخاص يقومون بنفس الطقوس يومياً دون أي تغيير لمدة 9 سنوات متتالية، هذا الشيء لن تجده سوى في مدينة نيويورك".

وهذه هي الصور التي التقطها " فونش" على مدار التسع سنوات، تُظهر علامات تغيير الزمن على هؤلاء الأشخاص: