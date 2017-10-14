"التعليم" تبدأ تدريب الفئة الثانية من معلمي "الترقي" الثلاثاء القادم
"التعليم" تبدأ تدريب الفئة الثانية من معلمي "الترقي" الثلاثاء القادم
11:49 ص السبت 14 أكتوبر 2017
المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد خيري
القاهرة- مصراوي:
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري، إنه سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء القادم تدريبات الفئة الثانية لـ160 ألفا و654 معلما من المستهدفين للترقي عام 2017 - 2018 .
وأوضح مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية المهنية للمُعلمين حسن جاويش في تصريح صحفي السبت، أنه يمكن للمعلمين طباعة إخطارات التدريب لهذه الفئة من على الموقع الإلكتروني :http://academy.emis.gov.eg/academy
وأكد "جاويش" أن التدريب يتم في كافة محافظات الجمهورية بـ300 معمل متصل بالإنترنت للتدريب على برنامج الترقي "بنك المعرفة، بحوث الفعل"، مشيرا إلى أن عدد المستهدفين للترقي هذا العام 523 ألفا و846 معلمًا.
وأضاف، أن إخطارات التدريب لباقي فئات المعلمين المستهدفين سوف تتوالى تباعا.
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