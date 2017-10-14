بروتوكول بين "الاتصالات" والوادي الجديد لتنفيذ مشروعي التدريب والعلاج عن بعد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقعت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروعي مراكز التدريب المجتمعي بمراكز الشباب والعلاج عن بعد بمستشفيات المحافظة الرئيسية في مراكز الخارجة، الداخلة، الفرافرة، بلاط وباريس.

أكدت مدير المشروعات والتخطيط بديوان عام المحافظة، المهندسة منى محمد علي، لـ"مصراوي"، أن مشروع العلاج عن بعد هو ربط شبكات الحاسب الآلي والإنترنت في 5 مستشفيات عام ومركزية بالمدن الخمسة بالمحافظة يبعضها البعض، ويجري الكشف على المرضى بالمجان وتعرض الحالة على استشاريين أو أخصائيين أو أساتذة بالجامعة عن طريق الشبكة لتشخيص الحالة وصرف العلاج المناسب لها.

وأضافت منى، أن مشروع التدريب المجتمعي يتضمن اختيار 5 قاعات بمراكز الشباب بالمدن الرئيسية الخمسة مع توفير 54 جهاز حاسب آلي لتكون هذه القاعات مراكز تدريب مجتمعي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها على علوم الحساب الآلي.

كما لفتت، إلى أن المشروعين سيبدأ تنفيذها نهاية أكتوبر الجاري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والوحدات المحلية وقطاع الصحة بالمحافظة.