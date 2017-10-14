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إحالة 16 موظفًا للتحقيق بمكاتب الشئون الاجتماعية والتموين ببني سويف

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مصراوي Masrawy

إحالة 16 موظفًا للتحقيق بمكاتب الشئون الاجتماعية والتموين ببني سويف

11:47 ص السبت 14 أكتوبر 2017

إحالة 16 موظفًا للتحقيق بمكاتب الشئون الاجتماعية والتموين ببني سويف

محافظة بنى سويف

بني سويف ــ (مصراوي):

أحال أحمد دسوقي رئيس مدينة ببا بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، 16 من العاملين بالشئون الاجتماعية والتموين بقرى مركز ببا للتحقيق بالشؤون القانونية لتغيب بعضهم، وترك البعض الآخر عملهم دون إذن في أوقات العمل الرسمية.

جاء ذلك أثناء زيارة مفاجئة للجنة القانونية من الوحدة.

وكشفت زيارة مفاجئة لرئيس مدينة ببا، رافقه لجنة من التفتيش المالي والإداري، لمتابعة سير العمل داخل مكاتب الشئون الاجتماعية والتموين في 3 قرى تابعة لدائرة المركز، عن تغيب وترك العمل من قِبل 16 موظفًا بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، فجرت إحالتهم جميعًا للتحقيق.

وحررت اللجنة مذكرة بالواقعة، وبعرضها على رئيس الوحدة المحلية، أمر بإخطار وكيل وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين للتحقيق معهم.

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مصراوي Masrawy

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