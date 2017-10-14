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"القوى العاملة بالقليوبية": توفير 1404 فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

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مصراوي Masrawy

"القوى العاملة بالقليوبية": توفير 1404 فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

11:44 ص السبت 14 أكتوبر 2017

وزارة القوى العاملة

أ. ش. أ

أعلن وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالقليوبية فتحي دسوقي محمد، عن توفير 433 فرصة عمل منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، وتوفير 971 فرصة أخرى خلال الشهرين الماضيين لشباب الخريجين من أبناء المحافظة في مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وعمال الخدمات.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، إن الوظائف الجديدة تم توفيرها ببعض الشركات الصناعية والمصانع الإنتاجية بالقطاع الخاص بالمحافظة وتتراوح المرتبات من 1200 إلى 2000 جنيه حسب المؤهل والخبرة المطلوبة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المديرية لتلقي طلبات الراغبين بمكاتب تشغيل العمل التابعة لأماكن الشركات المتوفر بها الفرص ومراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه.

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