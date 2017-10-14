وزير القوى العاملة: "بنتحايل على الشباب عشان يشتغلوا" (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن وجود العديد من فرص العمل للشباب المصري، في الوقت الذي يرفض فيه بعض الشباب تلك الفرص بدعوى أنها لا تناسبهم، قائلا: "بنتحايل على الشباب يروحوا يشتغلوا، وعملنا أكثر من ملتقى توظيف ووفرنا لهم مواصلات، ولكن كان إقبالهم ضعيف في بعض الملتقيات، لإنه محتاج حاجة سهلة يشتغلها".

وأضاف، خلال لقاء أجراه اليوم السبت لتكريم عدد من العمال والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لإحدى المؤسسات الفندقية الشهيرة، أن قضية عزوف الشباب عن أنواع معينة من العمل تحتاج إلى التوعية، بما يشمل كل الفئات من الأسوياء وذوي القدرات الخاصة.

وأكد وزير القوى العاملة أن الناتج القومي لن يزيد بدون عمل الشباب، ومن هذا المنطلق يجب أن ندرس مشاكلهم، ونرى ما ينقصهم، وتلك مسؤولية مجتمع بأكمله وليس مسؤولية جهاز واحد في الدولة، وبتلك الطريقة سنزيد الطاقة الإنتاجية.

وراهن سعفان على قدرات العامل المصري، قائلاً: "نثق أن المصري أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الأدوات اللازمة، ونسعى إلى أن نصل لوضع اقتصادي جيد حتى تصل مصر للمرتبة التي تستحقها، بما سيعود بالمزايا على المصريين".