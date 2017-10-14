أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: "بنتحايل على الشباب عشان يشتغلوا" (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: "بنتحايل على الشباب عشان يشتغلوا" (صور)

11:38 ص السبت 14 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    ee2c8027f4.jpg

  • عرض 4 صورة

    a225acf994.jpg

  • عرض 4 صورة

    6aa1e87980.jpg

  • عرض 4 صورة

    d1ba29c685.jpg

إعادة الألبوم

بالصور والأسماء.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ

الألبوم التالى

بالصور والأسماء.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر

الإسكندرية – محمد البدري:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن وجود العديد من فرص العمل للشباب المصري، في الوقت الذي يرفض فيه بعض الشباب تلك الفرص بدعوى أنها لا تناسبهم، قائلا: "بنتحايل على الشباب يروحوا يشتغلوا، وعملنا أكثر من ملتقى توظيف ووفرنا لهم مواصلات، ولكن كان إقبالهم ضعيف في بعض الملتقيات، لإنه محتاج حاجة سهلة يشتغلها".

وأضاف، خلال لقاء أجراه اليوم السبت لتكريم عدد من العمال والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لإحدى المؤسسات الفندقية الشهيرة، أن قضية عزوف الشباب عن أنواع معينة من العمل تحتاج إلى التوعية، بما يشمل كل الفئات من الأسوياء وذوي القدرات الخاصة.

وأكد وزير القوى العاملة أن الناتج القومي لن يزيد بدون عمل الشباب، ومن هذا المنطلق يجب أن ندرس مشاكلهم، ونرى ما ينقصهم، وتلك مسؤولية مجتمع بأكمله وليس مسؤولية جهاز واحد في الدولة، وبتلك الطريقة سنزيد الطاقة الإنتاجية.

وراهن سعفان على قدرات العامل المصري، قائلاً: "نثق أن المصري أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الأدوات اللازمة، ونسعى إلى أن نصل لوضع اقتصادي جيد حتى تصل للمرتبة التي تستحقها، بما سيعود بالمزايا على المصريين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير القوى العاملة: مركز لتدريب الشباب على المهن السياحية بالإسكندرية

    أخبار

  • وزير القوى العاملة يفتتح مشروعات جديدة في الشرقية (صور)

    أخبار

  • وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يضعان حجر أساس المبنى الجديد للمديرية

    أخبار

  • وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح عدة مشروعات

    أخبار

إعلان

bdd817d130.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة