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برلماني: السيسي بطل قومي.. و«علشان نبنيها» محاولة لرد الجميل (فيديو)

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برلماني: السيسي بطل قومي.. و«علشان نبنيها» محاولة لرد الجميل (فيديو) برلماني: السيسي بطل قومي.. و«علشان نبنيها» محاولة لرد الجميل (فيديو)

التحرير

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قال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب رئيس ائتلاف في حب الوطن، إن حملة "عشان تبنيها"، هدفها رد الجميل للرئيس عبد الفتاح ودفعه للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف وهب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف" اليوم السبت: "العمال والفلاحون وكل طوائف الشعب المصري بيوقعوا على استمارة الحملة، والجميع يريد فترة ثانية للسيسي لاستكمال ما بدأه من تطور ومشروعات".

وتابع: "السيسي بطل قومي واستطاع أن يقود ويبني المشروعات القومية، لذلك نحن معه لفترة رئاسية قادمة".

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و"علشان تبنيها" حملة دشنها عدد من الشباب والنواب، في 25 سبتمبر الماضي، لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، ويؤيد ائتلاف حب الوطن الحملة  في تحركاتها الميدانية لجمع التوقيعات من المواطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى عقد سلسلة مؤتمرات.

وكانت الحملة عقدت مؤتمرا، للإعلان عن تدشينها رسميا، حضره وكيل مجلس النواب و43 نائبا وعدد من مسؤولي الحملة والشخصيات العامة.

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التحرير

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