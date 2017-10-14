تعفن قدم طفل بسبب إهمال مستشفى كفر الدوار.. والطبيب: «هاعملكم إيه»

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شهد مستشفى كفر الدوار الشامل صورة جديدة من الإهمال، حيث دخل الطفل هشام مستشفى كفر الدوار على أثر حادث تعرض له هو وأخوه ووالدته أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى المحمودية، لتفاجأ الأسرة بعدم وجود أي مسؤول في الاستقبال، وهو ما أخر عرض الطفل على طبيب متخصص.

عادل إسماعيل والد الطفل قال: إن "الإسعاف نقلت هشام إلى مستشفى كفر الدوار، ولم نر أحدًا في الاستقبال، وابني في حالة صعبة ويحتاج إلى إجراء عملية سريعة في قدمه بسبب تأخر حالته".

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والتقط أيمن إسماعيل عم الطفل أطراف الحديث قائلًا: "انتظرنا أي طبيب لإدخال هشام العمليات وفوجئنا أن الأطباء يخبرونا أن هناك جهاز تعقيم عطلان، وهو ما دفعنا للحديث مع رئيس قسم العظام والذى رد قائلًا: "أنا هاعملكم إيه يعنى.. الجهاز عطلان"، في موقف يدل على عدم إنسانية الطبيب، حسب عم الطفل.

وأشار إلى أنهم طلبوا تحويل الطفل إلى مستشفى آخر قبل أن يفقد قدمه، وبالفعل تم تحويله إلى مستشفى المحمودية ليطلب منهم دكتور العظام هناك شراء جهاز تثبيت، وبعد أن قمنا بشرائه رفض الطبيب إجراء العملية متخوفًا من حالة الطفل نظرًا لتفاقم خطورتها ليحول الطفل مجددًا إلى "مبرة العصافرة"، ومنها إلى مستشفى رأس التين ثم إلى الجامعة، في رحلة عذاب تحمل المخاطر وحاليًا استقر بمستشفي ناريمان بالإسكندرية الذي أجرى له العملية.

عاد والد الطفل ليبدأ حديثه قائلًا: إن "هذا الخطأ يتحمله أولا وأخيرا دكتور عظام مستشفى كفر الدوار"، مطالبًا بفتح تحقيق من قبل وزير الصحة ومعاقبة المتسبب في وصول قدم الطفل لهذه الحالة والذي يواجه -لا قدّر الله- مرحلة بتر قدمه.