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لهذا السبب لا ينصح بنوم الحامل على ظهرها في شهور الحمل الأخيرة

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لهذا السبب لا ينصح بنوم الحامل على ظهرها في شهور الحمل الأخيرة لهذا السبب لا ينصح بنوم الحامل على ظهرها في شهور الحمل الأخيرة

التحرير

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تنصح دراسة طبية حديثة الحوامل، خاصة في الشهور الأخيرة، بضرورة النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن مع تفادي النوم على الظهر، لتجنب زيادة مخاطر ولادة طفل ميت.

ووفقا لباحثين في جامعة أوكلاند، في نيوزيلاندا، استمرت الأجنة بصحة جيدة ونشاط عندما حرصت أمهاتهم على النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن وتجنب الاستلقاء والنوم على الظهر.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تراقب الجنين أثناء فترات الليل والنهار، فضلا عن تسجيل وضعياته مع وضعيات نوم الأم.. وقد تبين أن وضع نوم الحامل أواخر الحمل قد يكون له صلة بزيادة مخاطر ولادة أطفال ميتين بعد الأسبوع الـ28 من الحمل.

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وقال الدكتور"بيتر ستون"، أستاذ أمراض النساء والتوليد في جامعة "أوكلاند" في نيوزيلندا: "في حالة أن يكون لا يتمتع بصحة جيدة، أو يعاني من ضعف في النمو، قد لا يتمكن من تحمل تأثير نوم الأم على ظهرها ليولد ميتا".

وقد قام الفريق بالتحقيق في وضع النوم للنساء الحوامل من خلال إنشاء كاميرا بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل وضعهن أثناء النوم.. وقد شاركت في الدراسة 30 سيدة حاملا تراوحت أعمارهن ما بين 34 – 38 أسبوعا من الحمل، تمتعن جميعهن بصحة جيدة وأطفالهن.. فقد عكف الباحثون بالتحقق من حالات الحمل وعدم نمو الأجنة بشكل صحيح، فضلا عن مراقبة معدلات ضربات القلب للحامل والجنين.

وأشارت المتابعة والنتائج إلى أن الحوامل اللاتي يعكفن على النوم على ظهورهن الأكثر عرضة لإنجاب جنين ميت، مقارنة بالأمهات اللاتي حرصن على النوم على الجانب الأيمن أو الأيسر.

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التحرير

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