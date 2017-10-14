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مقتل 3 وإصابة سيدتين في مشاجرة بالسلاح بين أبناء عمومة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل 3 وإصابة سيدتين في مشاجرة بالسلاح بين أبناء عمومة بسوهاج

11:25 ص السبت 14 أكتوبر 2017

مقتل 3 وإصابة سيدتين في مشاجرة بالسلاح بين أبناء عمومة بسوهاج

مقتل 3 وإصابة سيدتين في مشاجرة بالسلاح

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى شاب وسيدتان مصرعهم، وأصيبت سيدتين أخرتين بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، بسبب خلافات على أرض زراعية بمركز ساقلته، شرق محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية الأمن بإطلاق أعيرة نارية بمركز ساقلته ووجود متوفين ومصابين.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مقتل كلاً من "فريال. ع. م"، "سكينة. م. ا"، "أحمد. ع. م"، وإصابة كلاً من "مروة. أ. ع"، "رؤيات. ف. م" بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وأن المشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الأرض الزراعية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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