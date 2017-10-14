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جنازة عسكرية لأمين شرطة لقى مصرعه في فض مشاجرة بالخانكة

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مصراوي Masrawy

جنازة عسكرية لأمين شرطة لقى مصرعه في فض مشاجرة بالخانكة

11:23 ص السبت 14 أكتوبر 2017

جنازة عسكرية لأمين شرطة لقى مصرعه في فض مشاجرة بالخانكة

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية أمن القليوبية، إقامة جنازة عسكرية اليوم السبت، لأمين الشرطة "محمد عبده" من قوة مباحث مركز شرطة الخانكة، الذي لقى مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عائلتي الشامي وطبل بأبوزعبل.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مباحث مركز الخانكة من قوة مباحث مركز الخانكة بمصرع محمد عبده من قوة مباحث مركز الخانكة، انتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي.

وتبين مصرع المجني عليه أثناء نشوب مشاجرة بين عائلتي "الشامي" و"طبل" بسبب خلالفات عائلية، فأطلق تاجر أسمنت يدعى "محمد. ا" النار على المذكور فأرداه قتيلا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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