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تسريب قمصان 5 منتخبات بكأس العالم 2018 (صور)

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نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، صورًا عن التسريبات الخاصة ببعض قمصان المنتخبات المشاركة في مونديال 2018، وعلى رأسها ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وروسيا، وهم جميعهم من تصميم شركة «أديداس».

ومن المنتظر أن يتم طرح القمصان الجديدة للبيع الشهر المقبل، واستوحت الأرجنتين فكرة قميصها الجديد من التصميم الخاص بها في كوبا أمريكا 1993، بينما استوحت كولومبيا وألمانيا فكرة تصميمها من قميص في مونديال إيطاليا 1990.

وبدورها استوحت المكسيك تصميم قميصها من تصميم مونديال الولايات المتحدة عام 1994، بينما استوحت روسيا تصميمها من قميص عام 1988.

يذكر أن مونديال روسيا 2018 سينطلق يوم 14 يونيو من العام المقبل على أن تنهتي يوم 15 يوليو وسط ترشيحات قوية بتتويج أي من البرازيل وألمانيا وفرنسا باللقب.

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