أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ليفاندوفكسي: لم أعد أهتم بالفوز بالكرة الذهبية

Google+ Print
ليفاندوفكسي: لم أعد أهتم بالفوز بالكرة الذهبية ليفاندوفكسي: لم أعد أهتم بالفوز بالكرة الذهبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إن بايرن ميونيخ، كان لديه فرصة كبيرة لإقصاء ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في حال لم يكن يعاني من الإصابة حينها، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتمكن الريال من الفوز بتلك المباراة بمجموع اللقاءين 6-3، وأوضح ليفاندوفسكي، أن بايرن ميونيخ لعب بصورة رائعة للغاية في الموسم الأول لكارلو أنشيلوتي ولولا الإصابة التي تعرض لها لكان للفريق فرصة كبيرة للغاية للوصول إلى المباراة النهائية وربما الفوز بالبطولة.

شاهد أيضا

وعن تصريحات المدير التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه، أن ريال مدريد هو النادي الحلم لليفاندوفسكي، قال المهاجم البولندي إنه لا يعلم أين قال رومينيجه تلك التصريحات، مشيرًا إلى أهمية معرفة الصحيفة التي نسبت تلك التصريحات إليه، وأوضح ليفا أن الأمر الهام الأن هو التركيز في الموسم الجديد والتحديات التي تواجه الفريق ومحاولة الصعود إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في تلك البطولة.

وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن الكرة الذهبية، مشيرًا إلى عدم معرفته السر وراء تصنيف اللاعبين من المركز الرابع وحتى الخمسين في ظل أن الأضواء تسلط فقط على اللاعبين الثلاث الأوائل، موضحًا أنه سجل الكثير من الأهداف في الدوري الألماني ودوري الأبطال ولا يعلم مركزه للفوز بالجائزة التي لم تعد ضمن اهتماماته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»