ليفاندوفكسي: لم أعد أهتم بالفوز بالكرة الذهبية

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قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إن بايرن ميونيخ، كان لديه فرصة كبيرة لإقصاء ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في حال لم يكن يعاني من الإصابة حينها، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتمكن الريال من الفوز بتلك المباراة بمجموع اللقاءين 6-3، وأوضح ليفاندوفسكي، أن بايرن ميونيخ لعب بصورة رائعة للغاية في الموسم الأول لكارلو أنشيلوتي ولولا الإصابة التي تعرض لها لكان للفريق فرصة كبيرة للغاية للوصول إلى المباراة النهائية وربما الفوز بالبطولة.

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وعن تصريحات المدير التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجه، أن ريال مدريد هو النادي الحلم لليفاندوفسكي، قال المهاجم البولندي إنه لا يعلم أين قال رومينيجه تلك التصريحات، مشيرًا إلى أهمية معرفة الصحيفة التي نسبت تلك التصريحات إليه، وأوضح ليفا أن الأمر الهام الأن هو التركيز في الموسم الجديد والتحديات التي تواجه الفريق ومحاولة الصعود إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في تلك البطولة.

وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن الكرة الذهبية، مشيرًا إلى عدم معرفته السر وراء تصنيف اللاعبين من المركز الرابع وحتى الخمسين في ظل أن الأضواء تسلط فقط على اللاعبين الثلاث الأوائل، موضحًا أنه سجل الكثير من الأهداف في الدوري الألماني ودوري الأبطال ولا يعلم مركزه للفوز بالجائزة التي لم تعد ضمن اهتماماته.