«الكالتشيو»| يوفنتوس يستقبل لاتسيو.. ونابولي في ضيافة روما

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تعود عجلة الدوري الإيطالي (الكالتشيو) للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال قمتين ستجمع الأولى بين يوفنتوس ولاتسيو، والأخرى بين روما ونابولي.

يوفنتوس- لاتسيو (الساعة السادسة مساء- يوفنتوس أرينا)

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة مقابل 16 نقطة للاتسيو في المركز الرابع، وستكون مواجهة اليوم رقم 147 بينهما في الدوري الإيطالي، حقق يوفنتوس الفوز خلالها في 78 مباراة مقابل 32 للاتسيو وتعادلا في 36 مواجهة، وكان آخر لقاء بينهما في السوبر الإيطالي في بداية الموسم الجاري، حسمه لاتسيو لصالحه بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتاريخيًا، اهتزت شباك لاتسيو في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس أكثر من أي فريق آخر، وذلك بعدما اهتزت شباكه بـ262 هدفًا، ومع ذلك تعرض يوفنتوس في السوبر الإيطالي الأخير لأكبر عدد من التصويبات على مرماه في جميع المسابقات هذا الموسم أمام لاتسيو.

وتمكن لاتسيو من تسجيل 19 هدفًا في أول 7 مباريات في الدوري وهو رقم قياسي في تاريخ النادي، وتمكن اليوفي من حصد 115 نقطة من آخر 117 نقطة ممكنة في الدوري الإيطالي، كما يمتلك اليوفي أفضل معدل لترجمة التسديدات إلى أهداف بنسبة 24%.

ويعد لاتسيو الخصم المفضل لجونزالو هيجوايين بعدما سجل المهاجم الأرجنتيني في شباكه 12 هدفًا من بينهم «هاتريك» وثلاث ثنائيات، بينما يملك بالولو ديبالا أكبر عدد من التسديدات على المرمى بين جميع لاعبي الدوري الإيطالي هذا الموسم بواقع 40 تسديدة.

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روما- نابولي (الساعة 8:45 مساء- الأولمبيكو)

يحتل نابولي صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 140 مواجهة سابقة فاز روما في 50 مباراة منها وتعرض للخسارة في 41 لقاء وتعادلا في 49 مواجهة.

ودائمًا ما تشهد مباريات الفريقين تسجيل الهاتريك والذي حدث في 7 مناسبات سابقة آخرها من قبل إدينسون كافاني في يناير من عام 2013، بينما سجل آخر هاتريك لروما أمام نابولي اللاعب أبيل بالبو في عام 1997، وتمكن روما من التسجيل في 27 مباراة متتالية في الدوري وبإمكان الذئاب تحطيم رقمهم القياسي في حال سجلوا في مباراة اليوم.

وتمكن روما من الفوز بـ9 مباريات من آخر 10 خاضها في الدوري وتعرض لخسارة وحيدة كانت على ملعبه أمام الإنتر هذا الموسم، ومن جانبه سجل نابولي 3 أهداف أو أكثر في 11 مباراة متتالية في الدري الإيطالي وهو رقم قياسي حيث لم يسبق وأن سجل فريق 3 أهداف أو أكثر في 6 مباريات متتالية، كما سجل نابولي في آخر 19 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإيطالي ولم يتفوق عليه في هذا الأمر سوى يوفنتوي بالتسجيل في 22 مباراة متتالية خارج ملعبه عام 2014 و21 هدفًا في عام 2006.

وعلى الرغم من خوض روما مباراة أقل من باقي الفرق في الدوري هذا الموسم، إلا أنه لا يوجد فريق حافظ على نظافة شباكه أكثر من رومل في 4 مباريات.