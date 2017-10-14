سيارات الأحلام.. أغلى 10 موديلات في تاريخ مصر حتى الآن

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يشهد سوق السيارات في مصر العديد من الإصدارات التي تصدر بشكل سنوي، وتلقى قبول شرائح مختلفة من الجمهور، وهو الأمر الذي يخضع للعديد من العوامل الخاصة بحالتها وإمكاناتها، بالإضافة إلى سعرها السوقي، وفي هذا السياق نستعرض أغلى الموديلات التي تم إصدارها في مصر على مدى التاريخ، وفقًا لما ذكره موقع CairoScene..

BMW 640i

تعرض في مصر بسعر يبدأ من 3 ملايين جنيه وقد يرتفع في سوق السيارات داخل مصر إلى 3 ملايين و150 ألف جنيه.

جاجوار F-Type

تصدر في السوق المصري بأسعار تصل إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه، وهي واحدة من أفخم السيارات الرياضية في مصر.

بورش 718 كايمان

يصل سعرها في السوق إلى 3 ملايين و305 آلاف جنيه، لتحتل المركز الثامن في قائمة الأغلى في تاريخ مصر.

بورش 718 بوكستر

تتجاوز الشريحة السابقة من السيارات، لتقترب من 3.5 مليون جنيه، وهي تمثل واحدة من أسرع السيارات في السوق المصري بالوقت الحالي.

مازيراتي ليفانتي

يصل سعرها إلى 3.5 مليون جنيه، وهي واحدة من أفخم وأسرع السيارات التي توجد في العالم وليس فقط بالسوق المصري.

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BMW 740Li

أولى السيارات التي تتخطى شريحة 3.5 مليون، حيث يصل سعرها إلى 3 ملايين و850 ألف جنيه.

بورش كايان S

تقترب من حاجز 4 ملايين جنيه، حيث تعرض في السوق المصري بسعر 3 ملايين و930 ألف جنيه.

رينج روفر فوج

يصل سعر السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة إلى 4 ملايين و450 ألف جنيه في السوق المصري.

بورش 911 كاريرا

تقترب من حاجز الـ5 ملايين جنيه، وتعرض في السوق المصري بسعر 4 ملايين و835 ألف جنيه.

بورش كايان تربو

هي أغلى سيارة في مصر، ويصل سعرها إلى 6 ملايين و860 ألف جنيه.