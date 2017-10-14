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تنظيم الدولة "يخسر" في معقله السوري

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مصراوي Masrawy

تنظيم الدولة "يخسر" في معقله السوري

11:16 ص السبت 14 أكتوبر 2017

قوات سوريا الديمقراطية

لندن (بي بي سي)

تفيد الأنباء الواردة من مدينة الرقة إن هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في معقله الرئيس بسوريا باتت وشيكة.

يقول المتحدث باسم "قوات وحدات حماية الشعب"، الفصيل المسلح الرئيس في "قوات سوريا الديمقراطية"، إن المدينة قد "يتم تحريرها من قبضة التنظيم اليوم أو غدا".

وفي تصريحات لرويترز إن المعارك لا تزال مستمرة في المدينة. فيما تقول "الرقة تذبح بصمت"، وهي جماعة من الناشطين السوريين ترصد الأوضاع الميدانية والانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم في الرقة، على صفحتها على فيسبوك اليوم إن عشرات الحافلات دخلت المدينة مساء أمس من الريف الشمالي للمدينة لإجلاء عائلات المسلحين والجرحى منهم.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين في التنظيم غادروا بالفعل المدينة مع عوائلهم، وإن تلك الحافلات ستقل ما تبقى من المسلحين الأجانب مع عوائلهم، ولم يوضح الجهة التي قصدوها.

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، العقيد رايان ديلون، إن قرابة مئة مسلح من التنظيم استسلموا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية "وتم إجلاؤهم من المدينة". وقال العقيد ديلون، في تصريحات لرويترز، إنهم يتوقعون قتالا شرسا في الأيام المقبلة ممن تبقى من مسلحي التنظيم قبل هزيمتهم بالكامل.

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