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"الوطنية للانتخابات" تعكف على تلقي مقترحات "الخارجية" لتيسير تصويت المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

"الوطنية للانتخابات" تعكف على تلقي مقترحات "الخارجية" لتيسير تصويت المصريين بالخارج

11:20 ص السبت 14 أكتوبر 2017

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على تلقى مقترحات وزارة الخارجية، فيما يتعلق بمشاركة المواطنين المصريين بالخارج لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن خلال الفترة المقبلة ستحدد الهيئة مكان مخصص لها، لتعقد أولى اجتماعاتها لاختيار المسئول التنفيذي و3 نواب له، وبدء ممارسة أعمالها ومناقشة المقترحات المطروحة أمامها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعلن، أمس الجمعة، تطلع الوزارة للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يأتي من بين اختصاصاتها، طبقاً للمادة (208) من الدستور، تيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزارة سوف تقدم مقترحاتها لتيسير مشاركة نسبة أكبر من المواطنين المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنها ستولي عناية كبيرة لما تتلقاه من مقترحات من المواطنين في الخارج من أجل تيسير إجراءات التصويت.

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، الثلاثاء الماضي، القرار رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض.

وتتولى الهيئة، حسب الدستور، إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التي تجرى في البلاد، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها.

يشكل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، وعضوية المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد على المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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مصراوي Masrawy

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