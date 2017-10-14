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الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية طلاب حلوان"

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مصراوي Masrawy

الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية طلاب حلوان"

11:14 ص السبت 14 أكتوبر 2017

قضية خلية طلاب حلوان - أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات للمتهم ''أشرف حجازي' في جلسة إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا "بخلية طلاب حلوان".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد جماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيا، وكما عاقبت المحكمة 15 متهما أخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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