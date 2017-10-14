وزير القوى العاملة: مركز لتدريب الشباب على المهن السياحية بالإسكندرية
وزير القوى العاملة: مركز لتدريب الشباب على المهن السياحية بالإسكندرية
11:07 ص السبت 14 أكتوبر 2017
محمد سعفان وزير القوى العاملة
الإسكندرية – محمد البدري:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تحويل مقر مديرية القوى العاملة القديم بالإسكندرية، إلى مركز لتدريب الشباب على عدد من المهن الخاصة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في عملية إعادة تطوير المقر ليضم مقرا لإقامة المتدربين من أنحاء المحافظة.
وقال سعفان خلال جولة أجراها صباح اليوم السبت، في محافظة الإسكندرية، إن إقامة مركز التدريب الجديد يأتي في ضوء مساعي الدولة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والعمل على تحسين أداء العمالة الموجهة للخارج والحد من الهجرة غير الشرعية، مبينا أن المركز سيدرب الشباب على بعض المهن الخاصة بقطاع السياحة ومنها الطبخ والخدمات الفندقية المختلفة.
وأشار إلى أن توفير مراكز لتدريب الأيدي العاملة المصري سيساهم في بناء قدرات الشباب المصري، من خلال إشراكهم في عدد من الأنشطة ومنها التدريب المهني، وتعلم بعض اللغات وتهيئتهم للتعايش مع ثقافة الدول التي قد يعملون فيها أو يهاجرون إليها.
وأوضح أنه تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، للإسراع في عملية إنشاء وتطوير مركز التدريب الجديد، وتزويده بالمعدات اللازمة، بعد الانتهاء من تسليم التصميمات الهندسية الخاصة به، مبينا أنه من المقرر أن يكون مركز معتمد دوليا للشباب المصريين الباحثين عن عمل في قطاع السياحة.
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