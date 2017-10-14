العثور على جثة طفلة حديثة الولادة "مهشمة الرأس" بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، جهودها لكشف غموض العثور على طفلة حديثة الولادة مهشمة الرأس بدائرة قسم أول سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة بشارع فؤاد صديق دائرة القسم.

انتقل إلى المكان اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، وتبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة من القماش غير مربوطة الحبل السري، وبمناظرتها تبين وجود تهشم بالرأس.

تم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3795 إداري القسم لسنة 2017.