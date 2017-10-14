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مصرع 3 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

11:05 ص السبت 14 أكتوبر 2017

مصرع 3 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حريق بمنزلهم بمركز إدفو بمحافظة أسوان، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من مدير المباحث العميد محمود عوض، يفيد بمصرع 3أشخاص من أسرة واحدة، عقب اشتعال النيران في منزلهم بقرية الطوناب بمركز إدفو.

وأثبتت التحريات الأولية، أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار أسطوانة البوتاجاز أثناء تواجد الأم والابن والابنة داخل المنزل ولقوا مصرعهم في الحال.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة إدفو، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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