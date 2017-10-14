الخارجية تتطلع لتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج

القاهرة- (مصراوي)

تتطلع وزارة الخارجية إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات تيسيرا على المصريين بالخارج ليدلوا بأصواتهم، قبل نحو ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.

وقالت المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان اليوم السبت إن الوزارة سوف تقدم مقترحاتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدر قرار جمهوري بتشكيلها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وأشار أبو زيد إلى أن الخارجية تتطلع لمشاركة أكبر نسبة من المصريين في الخارج في الانتخابات. وقال إن الوزارة ستولي عناية كبيرة لما تتلقاه من مقترحات من المواطنين في الخارج من أجل تيسير إجراءات التصويت

وقال المتحدث إن الخارجية تلمس حرصا من المصريين في الخارج على المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا، منوها الي التزام الدولة- وفقا لنص الدستور- بتمكين المواطنين المصريين في الخارج من أداء هذا الواجب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، ومع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة وحياد عملية الانتخابات.