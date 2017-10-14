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"النقل" تكشف في تقرير رسمي أخطر ١٠ طرق في مصر

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مصراوي Masrawy

"النقل" تكشف في تقرير رسمي أخطر ١٠ طرق في

11:03 ص السبت 14 أكتوبر 2017

أرشيفية

​القاهرة- مصراوي:

رصدت وزارة النقل والمواصلات في تقرير حديث صادر عن الوزارة انخفاض معدل الحوادث اليومية على الطرق بعد رفع كفاءة بعض الطرق مؤخرًا.

وأوضح التقرير الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن السيارات في ٢٠١٥ لم تتخطَ ١٥ ألف حادثة بينما وصلت في ٢٠١٦ لما يقارب ١٤.٧ ألف حادثة، وانخفض هذا العدد مع بداية ٢٠١٧.

وذكر التقرير أن هناك ١٠ طرق مصنفة ضمن "الأخطر" على الإطلاق، يأتي في مقدمتها طريق "مطروح/ إسكندرية"، ثم طريق 'العلمين/ وادي النطرون"، فطريق "المنيا/ ديروط/ أسيوط الزراعي"، ويليه طريق "المنيا/ أسيوط" شرق.

وضمت القائمة أيضًا، طريق "قنا/ نجع حمادي/ شوشة" غرب طريق "قنا/ الأقصر/ إسنا/ الشراونة" شرق، ثم طريق "شبرا/ بنها"، وطريق "القاهرة/ السويس" وطريق "أسيوط/ الخارجة"، وأخيرا طريق "الإسكندرية القاهرة الزراعي".

يذكر أن مصر تتصدر قائمة الدول التي ترتفع فيها معدلات حوادث الطرق، وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد حوادث السيارات، العام الماضي، إلى 14 ألفًا و710 حوادث، مقابل 14 ألفًا و548 حادثًا في 2015.

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مصراوي Masrawy

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