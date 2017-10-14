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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "خلية الزيتون الإرهابية"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "خلية الزيتون الإرهابية"

11:03 ص السبت 14 أكتوبر 2017

قضية خلية الزيتون الإرهابية

كتب- عمروعلي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم ''هاني عبد الحي'' في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الزيتون الإرهابية".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد جماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في ، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد.

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