مصرع طالبة وإصابة صديقتها صدمتهما سيارة على الطريق الزراعي بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

لقيت طالبة بكلية الصيدلة مصرعها وأصيبت صديقتها، وذلك أثناء عبورهما الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية" بمدينة قويسنا حيث صدمتهن سيارة مسرعة وفرت هاربة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى قويسنا المركزي باستقبالها كل من "م. ج. ب"، 21 سنة طالبة بكلية الصيدلة "الفرقة الرابعة جامعة طنطا" مصابة بنزيف داخلي بالمخ والبطن وتوفيت عقب وصولها، صديقتها "هـ. ر. م. ع" 21 سنة، طالبة بكلية الصيدلة الفرقة الرابعة جامعة الزقازيق" ومقيمة بدائرة المركز مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف والأذن وجروح بالوجه وحالتها العامة سيئة وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة قررا أنه حال عبور الطالبتين الطريق الزراعي السريع "القاهرة – الإسكندرية" صدمتهما سيارة مجهولة ما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات بسبب حادث مروري، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 26499 جنح مركز قويسنا.