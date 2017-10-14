«عادة بدوية» و«يشبه المايوه».. 10 مشاهير هاجموا النقاب

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هاجم عدد من المشاهير فكرة ارتداء النقاب، بل اعتبرها بعضهم "عادة" وليست من سنن الإسلام، وفرض آخرون آراءهم حول ذلك بطرق مختلفة، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز نجوم المجتمع المعارضين لنقاب المرأة.

1- حسين فهمي

في حواره، أمس الجمعة، ببرنامج "أنا وأنا" عبر فضائية ON E، قال الفنان "حسين فهمي" إن النقاب ليس حرية شخصية، كما يردد البعض، ولكنه يشكل خطرًا على المجتمع، لأنه يُمكن البعض من التخفي وارتكاب ما يحلو له، وأضاف: "إزاي مثلًا ندرس للطلبة وإحنا مستخبيين ورا نقاب.. رخصة القيادة كيف تكون بنقاب، لازم كمجتمع نكون شايفين بعض وإحنا بنتكلم".



2- فريدة الشوباشي

هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ارتداء النقاب، واستشهدت بالحديث النبوي "إحرام المرأة في الحرم كشف وجهها"، وقالت في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم": "في فرنسا مثلاً ممنوع ترتدي ملابس بها أي رموز دينية داخل المدارس الحكومية.. عندنا كله باظ... النقاب ده حاجة جديدة علينا.. إيه الإسلام الجديد ده.. ده فيه محاربة للهوية المصرية.. التخفي في حد ذاته ضد القانون".

وأثارت الجدل من قبل بسبب مداخلة هاتفية لها بنفس البرنامج قائلة: "مش من حق واحدة تشوفني وانا ماشوفهاش.. الشريعة الإسلامية تعني الكشف عن الوجه.. لو المرأة عايزة تخفي وجهها تقعد في بيتها.. النقاب ليس عقيدة وأرفض تعميمه بالمجتمع"، وردّت عليها الدكتورة "شاهندة الورداني المدير العام بشركة "امباير ميديا": "لا بد من احترام عقيدة وحرية الآخر".

3- إيناس الدغيدي

شبّهت المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، النقاب بالمايوه، في أحد لقاءاتها التليفزيونية، واعتبرت أن الزي الإسلامي المنتشر في مصر ما هو إلا "عادة" وأن بعض النساء يرتدينه لإخفاء بعض العيوب لديهن.

4- آمنة نصير

صرّحت الدكتورة آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية إنما هو شريعة يهودية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح العاصة" عبر قناة "العاصمة"، وأضافت قائلة: "النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها على اللعنات التي أصابتها بالشريعة اليهودية، وليس تكريما لها".

وتابعت آمنة: "لبس النقاب هو تعطيل لآية قرآنية كريمة، حيث إن الله فرض غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة".

5- إبراهيم عيسى

أشار الإعلامي إبراهيم عيسى، في حلقة سابقة من برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن لبس النقاب ما هو إلا عادة بدوية ترجع للمجتمعات الصحراوية والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن هناك مهنا تحتاج إلى التواصل بالعين والوجه.

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6- كندة علوش

ردّت الفنانة كندة علوش على سؤال الفنان أمير كرارة عن شعورها إذا ارتدت النقاب، خلال حوارها معه ببرنامج "الحريم أسرار"، حيث قالت: "هاحس إني في سجن.. هابقى شايفة كتلة سودة قدامي"، مشيرة إلى أنها لا تمانع في ارتداء الحجاب وأن زوجها السابق، السيناريست فارس الذهبي، لم يطالبها بذلك.

7- إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أثناء حوارها ببرنامج "انت حر" عبر قناة "CBC"، أن المرأة التي ترتدي النقاب ضعيفة، وأن معظم النساء اللاتي يرتدينه بسبب إرضاء شخص ما، وأضافت: "إنتي المفروض ترضي ربنا مش ترضي إنسان.. لو منقبة بغير إرادتها ضعيفة، ولو بإرادتها تبقى فاهمة الدين غلط".

8- جابر نصار

أصدر الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، قرارًا في فترة رئاسته للجامعة بمنع ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي، وخاصة بعد التفجيرات والأعمال الإرهابية التي شهدها البلد بعد خروج جماعة الإخوان من نظام الدولة، ودعا نصار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "العاصة"، بإصدار قانون يمنع لبس النقاب في الأماكن العامة، وصرّح قائلاً: "الأماكن العامة لديها محظورات أمنية.. النقاب في الحقيقة عادة وليس عبادة".

9- محمد سيد طنطاوي

أجبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، طالبة بالمرحلة الإعدادية على خلع النقاب الذي ترتديه، أثناء زيارته لأحد المعاهد الأزهرية، وأكّد أنه عادة وليس عبادة، وقال لها: "أنا أعرف في الدين أحسن منك ومن اللي خلفوكي".

10- نوال السعداوي

قالت الكاتبة نوال السعداوي، خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة "أون تي في": "النقاب ده مالوش علاقة بمصر، جايلنا من السلفيين في السعودية، ولا الحجاب كمان بتاع مصر.. الفلاحة مش محجبة هي بتلبس الطرحة بس عشان الشمس".