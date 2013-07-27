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"المؤتمر بقنا": ندين "العنف" ونطالب بفتح تحقيق فى أحداث الأمس

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"المؤتمر بقنا": ندين "العنف" ونطالب بفتح تحقيق فى أحداث الأمس "المؤتمر بقنا": ندين "العنف" ونطالب بفتح تحقيق فى أحداث الأمس

أعلنت أمانة حزب المؤتمر بقنا، فى بيان لها مساء اليوم السبت، أن الحزب يدين كل أشكال العنف التى تتسبب فى إراقة دماء المصرين فى أحداث أمس وفجر اليوم السبت.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع قال "هشام قدوس" عضو اللجنة العليا لحزب المؤتمر، إن الحزب يتقدم بخالص تعازيها لكل مصرى سقط ضحية أحداث العنف من مؤيدى مرسى أو معارضيه، ونطالب بتحقيق قضائى مستقل يكشف حقيقة أحداث القائد إبراهيم وطريق النصر وأجهزة الدولة مسئولة عن حماية كل متظاهر سلمى مهما كان الخلاف.

وتابع: الحزب يعلن دعمه الكامل لأجهزة الدولة فى محاربة الإرهاب وفرض السيطرة الأمنية فى كل بقعة على أرض .
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مصر 365

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