رقص «فيفي» وفستان «إلهام» القديم.. 5 لقطات لافتة في حفل زفاف ابنة «الدغيدي»

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بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، احتفلت المخرجة "إيناس الدغيدي"، أمس الجمعة، بحفل زفاف ابنتها "حبيبة" داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان على رأس الحضور الفنانة لبلبة والإعلامية بوسي شلبي والفنان حسين فهمي وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات بحفل الزفاف..

1- فيفي عبده

قدمت الفنانة "فيفي عبده" وصلة رقص في فرح "حبيبة"، وظهرت ترتدي فستانا طويلا أحمر اللون مكشوفا من الصدر عرضها لكثير من الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2- بوسي شلبي

حرصت الإعلامية "بوسي شلبي" على حضور حفل الزفاف، ونشرت صورا من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وبدت بإطلالة موفقة ارتدت فيها فستانا أسود اللون وحصلت على تسريحة شعر جديدة زادت من أناقتها.

3- لبلبة

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لفتت الفنانة "لبلبة" الأنظار إليها في حفل الزفاف بفستان طويل مكشوف من الأعلى، عرضها لهجوم واسع من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا إطلالتها بغير الموفقة.

4- إيناس الدغيدي

تألقت والدة العروس المخرجة "إيناس الدغيدي" في حفل الزفاف بفستان طويل أبيض اللون، وحرصت زميلاتها بالوسط الفني على مشاركتها في الاحتفال، وكانت من بينهن الإعلامية "هالة سرحان".

5- إلهام شاهين

أثارت الفنانة "إلهام شاهين" جدلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو ترقص فيه بحفل الزفاف، ولكن كان المثير في الأمر ملاحظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفستان الأسود الذي ارتدته هو نفس الفستان الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، وهو شيء غير معتاد كثيرًا بين نجوم الوسط الفني.