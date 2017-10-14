«البنات اتحرشوا بيا وباغسل عربيتي بالشامبو».. أجرأ 9 تصريحات لـ«حسين فهمي»

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استضافت الإعلامية سمر يسري، الفنان حسين فهمي، في حلقة من برنامجها "أنا وأنا"، المذاع على فضائية "ON E"، وخلال اللقاء أبدى رأيه في عدد من الموضوعات والقضايا، وعلق على أدواره في بعض الأعمال السابقة.



ويرصد لكم "التحرير لايف" في التقرير التالي أبرز تصريحات الفنان حسين فهمي في حلقة "أنا وأنا".

1- طرده من الاستوديو

أكد الفنان حسين فهمى أن أكثر اللحظات القاسية التى مرت عليه فى حياته كانت فى أمريكا بعد هزيمة يونيو 1967، حينما كان يعمل بأحد الاستوديوهات وقام مدير الاستوديو بطرده، وقال له: "أنا ماقدرش أعطى لواحد مصرى فلوس وإسرائيل بتحارب مصر"، موضحا أنها كانت فترة فقر حقيقى، ولكنه شعر بفخر لوجود تاريخ مصرى كبير يحترمه، جعله ينظر للعديد من الأمريكان الأغنياء بأنهم صغار الحجم فى نظره.

2- صعود الإخوان

أشار "فهمي" إلى أن من بين اللحظات الصعبة التي مرت عليه في الفترة الأخيرة هي لحظة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم في عام 2012، مؤكدا أنها كانت لحظة كارثية، لأن تاريخ الإخوان مليء بالخيانة والمؤامرات، على حد قوله.

3- صفعه مخرجا لبنانيا

اعتبر الفنان الكبير فيلم "سيدة الأقمار السوداء" أسوأ فيلم في تاريخه، لافتا إلى أنه صفع مخرج الفيلم سمير خوري، حين التقى به فى مهرجان "كان"، معللا ذلك بقوله: "لأنه أضاف مشاهد فيها عري، صورت المشهد بهدومي، وبعد ما سافرت، استبدل بها مشاهد عارية، ودي مش أخلاقيات"، مشيرا إلى أنه عرف بتبديل المشاهد بالصدفة، وقدم الفيلم لرئيس النقابة، والنائب العام، وأجريت تحقيقات، التي انتهت إلى أنه لم يقم بتصوير تلك المشاهد.

4- النقاب ليس حرية

قال "حسين فهمي" إن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، كما يردد البعض، ولكنه يشكل خطرًا على المجتمع، لأنه يُمكن البعض من التخفي وارتكاب ما يحلو له، وأضاف: "إزاي مثلًا ندرس للطلبة وإحنا مستخبيين ورا نقاب.. رخصة القيادة كيف تكون بنقاب. لازم كمجتمع نكون شايفين بعض وإحنا بنتكلم".

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5- عبد الناصر دمرني

وجه الفنان حسين فهمي انتقادات حادة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقال: "عبد الناصر له أخطاء كثيرة، في 5 يونيو دمرني شخصيًا.. الشخصية المصرية دمرت ورئيس الدولة مسئول عن ذلك".

6- مبارك وطني

أشاد فهمي بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واصفًا إياه بالمخلص والوطني، ومؤكدا أن هناك أخطاء حدثت في عهده لكن له بالمثل إيجابيات، ونافيا وجود أي نية لتوريث الحكم في عهده.

7- البرادعي صدمني

تحدث الفنان الكبير عن الشرف الذي تناله جائزة نوبل بمجرد منحها لأي من العمالقة المصريين أمثال الكاتب نجيب محفوظ، والرئيس الراحل أنور السادات، ولكن حين سُئل عن الدكتور محمد البرادعي أجاب قائلا: "للأسف البرادعي صدمني، أنا كنت أعرفه في فترة، لكن موقفه من مصر حاليا غير مقبول على الإطلاق، لأنه يعمل لمصالح دول عظمى".

8- تعرضه للتحرش

أكد أنه تعرض للتحرش على يد الفتيات مرات عديدة، قائلا: "مرة دخلت أسانسير لوحدي مع مجموعة بنات واتحرشوا بيا ومارضيوش يسيبوني، فطلبت الأمن لأن ماكنش قدامي حل غير كده".

9- يغسل سيارته بالشامبو

أوضح أنه لا يزال حتى الآن يغسل سيارته بـ "الشامبو" فقال: "آه لحد دلوقتي باغسلها بالشامبو لأني بعاملها على أنها امرأة، وباحبها وباقعد فيها وأحب ألمسها كل يوم".