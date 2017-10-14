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المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي في العريش

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي في العريش

10:43 ص السبت 14 أكتوبر 2017

المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي في العريش

المتحدث العسكري

كتب- مصطفى المنشاوي:

أحبطت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى هجومًا إرهابيًا لبعض العناصر التكفيرية على إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة العريش.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التكفيريون كانوا يرتدون زي القوات المسلحة، مسلحين بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية.

وقال المتحدث العسكري، إنه فور رصد العناصر الإرهابية أثناء محاولة التسلل قامت قواتنا بالتعامل معهم ما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة.

وأكد المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء .​

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مصراوي Masrawy

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