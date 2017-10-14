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رئيس "أسوان الجديدة" يكشف المشروعات الخدمية والتجارية بالمدينة

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مصراوي Masrawy

رئيس "أسوان الجديدة" يكشف المشروعات الخدمية والتجارية بالمدينة

10:41 ص السبت 14 أكتوبر 2017

القاهرة- مصراوي

صرح المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أن جهاز المدينة يعمل خلال الفترة الحالية بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة؛ من أجل تنميتها، وجذب السكان إليها، ووضعها في مكانة متميزة بين مدن الصعيد الجديدة.

وقال "رشاد" في بيان صحفي، السبت، إنه تم الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة، ووحدة الإطفاء، وملعب كرة يد خماسي بالحى الثاني، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي الحضري، ومدرسة تعليم أساسي تتكون من 33 فصلاً بالحي الثاني، ومدرسة تعليم أساسي أخرى، وحضانة بالمجاورة 5 بالحي 3.

وأضاف، أن هناك أيضًا مدرسة ثانوية تتكون من 19 فصلاً بالحي الأول، ومركز تجاري إداري بالمجاورة 3 بالحي 2، وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومي للإسكان، وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك، وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إلى أنه يجري تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثاني، ومركز شباب بالحي الثالث، ومستشفى 158 سريرًا بمركز خدمات المدينة، ومبنى وحدة مرور أسوان وتشمل "منطقة الفحص الفني - مكتب حجز المركبات - نيابة مرور الشهر العقارى - مكتب التأمين الإجبارى - عنابر إعاشة للقوات".

وأكد "رشاد" أن هناك حديقة بالحى الأول بمنطقة الإسكان المتوسط، ووحدة إطفاء بمنطقة مركز خدمات المدينة، ومجمع معاهد أزهرية طبقًا للنموذج المعتمد من إدارة الأزهر، ومراكز تجارية مصغرة نموذج 3 محال، وموقف سيارات "سيرفيس – إقليمى".

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ كهرباء 171 قطعة، وأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطات رفع الصرف الصحي ومحطة المعالجة ومحطة المياه النقالي، وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأوضح أنه جاري إنشاء شبكة الإنارة بالطرق والميادين الرئيسية بالمدينة، وأعمال تطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبرى أسوان الملجم حتى تقاطعه مع الطريق الصحراوي الغربي مع عمل حارات خدمة، بجانب تنفيذ البوابات والزراعات على الطريق، وأعمال طرق طبقة الأساس.

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