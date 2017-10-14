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حركة المرور.. سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

10:45 ص السبت 14 أكتوبر 2017

حركة المرور.. سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات ادارة المرور معدلات سير طبيعية على كافة المحاور على مستوي مدينة القاهرة، وجميع المحاور تسير بصورة طبيعية، ولا توجد أعطال وجميع المحاور كثافات أقل من العادية، ولا توجد مصادمات ولا ينصح بتعديل مسارات.

ويعمل محور المشير بصورة جيدة في الاتجاهين وكذلك شارع صلاح سالم العروبة الاوتوستراد كوبري أكتوبر الحالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه وهدوء في جميع المحاور.

وأنهت ادارة المرور إغلاق شارع النصر وتم تأجيل تنفيذ اعمال كوبري الفنجري الجديد للأسبوع القادم.

ولم توجه ادارة المرور أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير او التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الارضيّة.

وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات، بخلاف كل يوم.

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