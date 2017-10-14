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الإدارية العليا تؤجل الطعن على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ2 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تؤجل الطعن على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ2 ديسمبر

10:44 ص السبت 14 أكتوبر 2017

الإدارية العليا تؤجل الطعن على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ2 ديسمبر

أبو تريكة

كتب- محمود الشوربجي: 

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق لجلسة 2 ديسمبر المقبل.

اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وكان محمد عثمان دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة الذي يطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

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