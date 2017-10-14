رغم الخسارة.. الخارجية تشيد بأداء خطاب في انتخابات اليونسكو

كتبت – هدى الشيمي:

أشادت وزارة الخارجية بأداء الوزيرة السابقة، مشيرة خطاب، في انتخابات رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والتي خسرتها بعد منافسة حامية انتهت بإقصائها بعد جولة إعادة بينهما وبين مرشحة فرنسا على من يخوض الجولة النهائية أمام مرشح قطر.

وشكرت الوزارة في بيان اليوم السبت خطاب بعد خوضها "معركة انتخابية شرسة".

وقالت الخارجية إن خطاب "أظهرت منذ ترشحها لهذا المنصب في يوليو 2016 قدارت ومهارات رفيعة، عكست ما تتمتع به من خبرات سياسية ودبلوماسية متراكمة."

وأضاف أن الوزيرة السابقة "أصبحت خير ممثل لدولة بثقل وعراقة مصر" خلال العملية الانتخابية، التي جرت على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت إن "أداء خطاب كان مُشرفا، واتسم بالإقدام والمثابرة حتى الجولة قبل الأخيرة من عملية التصويت. كما كان علامة بارزة في تاريخ انتخابات اليونسكو، ومصدر إلهام لأجيال قادمة تتطلع إلى تمثيل مصر على أفضل وجه."

وقالت الخارجية إن "مشيرة خطاب ستظل دائما رمزا للدبلوماسي الوطني الذي سخر حياته المهنية لخدمة وطنه بتفان وإخلاص، وضرب مثالا مشرفا لكل المصريين على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية."

ونافست خطاب مُرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة إعادة جرت الجمعة لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام، إلا أنها خرجت من السباق بحصولها على 25 صوتا مقابل حصول منافستها على 31.

وفازت أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فوزها على مرشح قطر حمد الكواري، بحصولها على 30 صوتا مقابل 28 للكواري.