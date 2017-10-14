معارض قطري: الجمعة كان "يومًا أسودًا" على تنظيم الحمدين

كتبت- رنا أسامة:

علّق المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني على خسارة مُرشّح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري في انتخابات اليونسكو أمام المُرشّحة الفرنسية أودي أوزلاي، قائلًا "ضاعت فلوسك يا حمد"، في إشارة إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش ما توارد من تقارير كشفت محاولات الدوحة التلاعُب في نتيجة الانتخابات سواء بشراء الذمم الشخصية لمندوبي بعض الدول، أو التلويح بأوراق البنكنوت المالية الضخمة لشراء أصوات دول أخرى.

ووصف المعارض القطري على حسابه بموقع تويتر أمس، أمس الجمعة، بـ"اليوم الأسود" على تنظيم الحمدين، لأنه انطوى على ثلاث أحداث مؤسِفة بالنسبة لقطر، بما في ذلك خسارتها في اليونسكو، وإعلان ترامب رفضه الإقرار بالاتفاق النووي الإيراني، فضلًا عن فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدء تحقيق بشأن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تتعلق ببيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات بين سبورت التي يديرها الخليفي، وبالأمين لعام السابق للفيفا، جيروم فالكه.

وكتب (بن سحيم) عبر تويتر، قائلًا "#ضاعت_فلوسك_ياحمد.. اليوم الأسود على #تنظيم_الحمدين: خسارة اليونسكو، عقوبات على شريفة، تحقيقات الفيفا لقنواتBeIN .. ومازالت الأحداث تتوالى".

وأضاف المعارض القطري "على #تنظيم_الحمدين أن يدفع ثمن لعبه بالنار فقد بدأت تتساقط أوراق ما زرع.. عليه أن يدرك مقولة أسلم تسلم".

وفازت المُرشّحة الفرنسية أودري أزولاي، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، خلال الجولة الخامسة للمعركة الانتخابية أمس، الجمعة، بعد حصولها على 30 صوتًا، متفوّقة بذلك على المُرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكوارى الذي حصد 28 صوتًا، فى الوقت الذى أكد فيه مراقبون أن "لغة المال" هي التى سيطرت على الانتخابات بعد محاولات الدوحة الفوز بالمنصب "عبر الرشاوى".