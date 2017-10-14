«الخارجية» توضح حقيقة دبلوماسي «فيديو الجزيرة»

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قناة "الجزيرة" القطرية ما تزال تتفنن في التضليل ونشر الأكاذيب.

وأضاف أبو زيد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن الفيديو الذي أذاعته "الجزيرة" ليس لدبلوماسي مصري أو أي عضو في بعثة مصر بمنظمة اليونسكو.

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كانت قناة "الجزيرة" القطرية أذاعت فيديو لشخص يهتف: "لا قطر"، وأدعت أنه لدبلوماسي مصري، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أمس الجمعة، بمقر المنظمة في باريس.

وانتهت، مساء أمس، الجولة الخامسة والأخيرة من انتخابات "اليونسكو"، بفوز المرشحة الفرنسية أودري أزولاي بحصولها على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد الكواري.