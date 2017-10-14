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المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بالعريش

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المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بالعريش المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بالعريش

التحرير

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون نجحت في إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية، على أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش، مرتدين زي القوات المسلحة ومزودين بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم السبت، أنه فور رصد التكفيريين في أثناء محاولتهم التسلل، تعاملت معهم القوات، ما أسفر عن مقتلهم نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش، فجر أمس الجمعة، مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية، واشتبكت القوات المسلحة معها، ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عددا من القتلى والمصابين منهم، ونتج عن الحادث استشهاد 6 أفراد من القوات المسلحة.

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التحرير

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