علامات تقيس صحة العلاقة بينك وبين شريكك.. وتخبرك بمستقبلكما سويًا

كتب- أحمد عصام روّاي:

ذكرت دكتور علم النفس "كيلي كامبل" على موقع "سايكولوجي توادي – Psychology Today" الأمريكي أهم العلامات التي تمكنك من قياس مدى سعادتك في علاقتك العاطفية.

وكانت تلك العلامات هي:

1- المساحة الشخصية الكافية

عندما يتدخل شريكك في حياتك أغلب الوقت، ويفرض رأيه عليك، ويجبرك على تنفيذ أوامره، فيجب أن تراجع نفسك، لإن مساحة حريتك الشخصية يجب أن تصونها لكي تحظى بسلام نفسي.

2- الرغبة في البقاء منفردًا في المنزل

إذا كنت تشعر بالرغبة في البقاء بالمنزل من أجل البعد عن شريكك، وتتمنى لو أنه يختفي لفترة ما من الوقت، حتى يتثنى لك التخلص من الضغط الذي يسببه لك.

3- نسبة الـ80/20

يذكر "جون جوتمان" -الباحث في شئون العلاقات- في كتابه، أنه يقدر بنسبة 90% تحديد مدى نجاح العلاقة وقرب موعد انتهائها، وذلك عبر مراقبة طريقة النقاش بين الزوجين، فإذا كانت الإيجابية والتوافق والقدرة على التوصل لحلول ترضي الزوجين يقارب الـ80% من الخلافات التي يتعرضون لها، فإن هذه العلاقة مُقدر لها النجاح، والعكس صحيح.

فإذا وجدت نفسك في موقف يجعلك تتردد وتتساءل عن مدى التوافق بينكم بسبب زيادة الخلافات والتوتر والسلبية في النقاشات عن 20%، أو تود لو أنك تجلس وحدك لكي تستمتع بمساحتك الشخصية، فيجب عليك المغادرة فورًا.