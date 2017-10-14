مشيرة خطاب تصل القاهرة بعد خسارة انتخابات اليونسكو

كتب - طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح السبت، السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، قادمة من باريس بعد خوضها انتخابات رئاسة المنظمة التي أجريت في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبرالجاري.

ووصلت السفير على الطائرة المصرية القادمة من باريس، وتم إنهاء إجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار في المطار .

وأسفرت الانتخابات عن فوز مرشحة فرنسا وزيرة الثقافة السابقة "أودري أزولاي، بمنصب مدير عام اليونسكو في التصويت النهائي، بعد أن حصلت على 30 صوتا ضد منافسها القطري عبد العزيز الكواري الذى حصل على 28 صوتا، فيما خرجت السفيرة مشيرة خطاب من المنافسة في الجولة قبل الأخيرة للتصويت بعد حصولها على 25 صوتا .​