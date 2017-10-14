تشيلسي يواجه متذيل الترتيب.. والسيتي في مهمة سهلة أمام ستوك

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تعود عجلة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للدوران من جديد خلال مباريات الجولة الثامنة والتي سيكون ملعب «الأنفيلد» مسرحًا لقمتها عندما يستقبل ليفربول نظيره مانشستر يونايتد.

وبعيدًا عن تلك القمة يرحل حامل اللقب تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة نظيره كريستال بالاس متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط والأهداف أيضًا.

ويرغب تشيلسي في العودة من جديد إلى طريق الانتصارات بعد تعرضه لخسارة قاسية الجولة الماضية على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف وسعت الفارق بينه السيتي ومانشستر يونايتد في الصدارة إلى 6 نقاط.

ومن جانبه يرحل آرسنال صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة لمواجهة واتفورد الثامن برصيد 12 نقطة، حيث يأمل المدفعجية في البناء على الفوز في الجولة الماضية على برايتون بثنائية نظيفة لاستعادة الثقة والمنافسة من جديد على الصدار بعد البداية الضعيفة للموسم.

ويستقبل مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة نظيره ستوك سيتي الـ13 برصيد 8 نقاط على ملعب الاتحاد، ويأمل السيتي في الخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة انتصاراته الكاسحة على أمل تعثر مانشستر يونايتد اليوم في ميدان ليفربول الإنفراد بالصدارة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي:

ليفربول- مانشستر يونايتد الساعة 13:30

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مانشستر سيتي- ستوك سيتي الساعة 16:00

كريستال بالاس- تشيلسي الساعة 16:00

سوانزي سيتي- هدرسفيلد تاون الساعة 16:00

توتنهام- بورنموث الساعة 16:00

بيرنلي- وست هام الساعة 16:00

واتفورد- أرسنال الساعة 16:00