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الريال يسعى لتعزيز سجله المميز خارج «سانتياجو برنابيو» أمام خيتافي

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الريال يسعى لتعزيز سجله المميز خارج «سانتياجو برنابيو» أمام خيتافي الريال يسعى لتعزيز سجله المميز خارج «سانتياجو برنابيو» أمام خيتافي

التحرير

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يرحل ريال مدريد، الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 14 نقطة، لمواجهة خيتافي الـ13 برصيد 8 نقاط، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من «اليجا».

أرقام من مئوية زيدان مع ريال مدريد طالع التفاصيل

ويسعى زيدان، لاستغلال السجل المميز لريال مدريد خارج ملعبه (سانتياجو برنابيو)، فلم يتمكن أي فريق من الفوز خارج ملعبه في الدوري الإسباني، أكثر من ريال مدريد، ولم يتمكن أي فريق من تسجيل أهداف خارج ملعبه أكثر من الفريق الملكي أيضًا، وذلك بعدما خاض زيدان خارج ملعبه في الدوري 15 مباراة في عام 2017 حقق خلالها الفوز في 13 مواجهة من بينهم آخر 12 مباراة على التوالي، وفي حال حقق الفوز اليوم فسيحقق رقم قياسي جديد.

وتمكن برشلونة من قبل من الفوز في 10 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإسباني مقابل 8 مباريات متتالية لأتلتيكو مدريد، وبالنظر إلى الأهداف سجل زيدان في عام 2017 خارج ملبه 45 هدفًا بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، في الوقت الذي سجل فيه برشلونة 36 هدفًا مقابل 29 هدفًا لأتلتيكو مدريد.

وسيعول الريال في مباراة اليوم على خدمات ظهيره الأيسر مارسيلو الذي صنع 11 هدفًا في عام 2017، كأكثر لاعبي الريال صناعة للأهداف هذا العام ويأتي من خلفه كارفخال بثمانية أهداف وكروس بسبعة وإيسكو بستة أهداف، ويعد رونالدو أكثر اللاعبين استفادة من صناعة أهداف مارسيلو بعد سجل النجم البرتغالي 4 أهداف من صناعة اللاعب البرازيلي.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو- إشبيلية  الساعة 13:00

خيتافي- ريال مدريد  الساعة 16:15

ألافيس- ريال سوسيداد  الساعة 18:30

أتلتيكو مدريد-  برشلونة  الساعة 20:45

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