برشلونة وأتلتيكو مدريد.. مباراة تأمين الصدارة وفك العقدة

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يرحل برشلونة في تمام الساعة 8:45 مساء لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعبه الجديد واندا متروبوليتان، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ويتصدر البرسا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة بينما يوجد أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

برشلونة وأتلتيكو مدريد.. مباراة فك العقدة طالع التفاصيل

ويبحث دييجو سيميوني عن تحقيق فوزه الأول على برشلونة في الدوري الإسباني، حيث سبق أن واجه سيميوني البرسا في 11 مباراة من قبل، انتهت 8 مواجهات منها بالخسارة و3 لقاءات أخرى بالتعادل.

ويدرك سيميوني صعوبة المباراة بالنظر إلى الحالة الفنية العالية التي يمر بها برشلونة الساعي لمواصلة تصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة إلى جانب التاريخ الذي لا يقف إلى جانبه فبعيدًا عن فشله في الفوز على برشلونة، بلغ المعدل التهديفي لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة على ملعبه القديم فيسينتي كالديرون في آخر 11 مباراة هدفا كل مباراتين، وهو معدل تهديفي ضعيف للغاية، إلى جانب سيطرة برشلونة الدائمة على الاستحواذ.

وعلى الرغم من الصلابة الدفاعية التي يتميز بها أتلتيكو والعمل الجماعي الكبير الذي يبذله الفريق طوال المباراة، فإن سيميوني لم يجد أي حل من قبل لمواجهة الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار.

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ويأمل سيميوني في فك تلك العقدة خاصة أن خصمه اليوم هو مدرب أتلتيك بلباو السابق إيرنيستو فالفيردي، الذي لم يسبق لسيميوني الخسارة أمامه من قبل، حيث تواجها من قبل في 9 مباريات حقق خلالها سيميوني الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات أخرى.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة خاصة للغاية داخل تلك المباراة بين حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك وحارس برشلونة تير شتيجن، من أجل الفوز بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح أوبلاك في الفوز بتلك الجائزة في آخر موسمين بعدما اهتزت شباكه في 21 مناسبة في 29 مباراة الموسم الماضي، بينما حقق موسم 2015- 2016 رقمًا قياسيًا بعدما سكن شباكه 18 هدفا فقط في 38 مباراة.

وفي الموسم الحالي يتصدر شتيجن القائمة بعدما اهتزت شباكه بهدفين فقط أمام خيتافي وإيبار، في الوقت الذي سكن فيه شباكه الموسم الماضي 33 هدفا في 36 مباراة، ولم يسبق أن توج أي حارس ألماني من قبل بالجائزة، ويبدو أن شتيجن قريب من إنهاء هذا الأمر هذا الموسم بعدما بلغت نسبة تصديه للتسديدات 81,37% مقابل 80% لأوبلاك.