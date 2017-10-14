ليفربول يستقبل مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي

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يستقبل ليفربول اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ويحتل الريدز بقيادة محمد صلاح المركز السابع برصيد 12 نقط بينما يوجد الشياطين الحمر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

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ولم يتمكن ليفربول من التغلب على مانشستر يونايتد في آخر 6 مباريات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي، منذ أن فاز عليه للمرة الأخيرة في ملعب أولد ترافورد بثلاثية نظيفة في شهر مارس من عام 2014، ومنذ ذلك الحين تعادل الليفر في مباراتين وخسر 4 مواجهات أخرى، بينما فاز اليونايتد بثلاث مباريات من آخر 5 زيارات لملعب الأنفيلد، وتعادل في مباراة وخسر أخرى، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين.

ولم يخسر ليفربول على ملعبه في آخر 14 مباراة في جميع المسابقات سوى مباراة واحدة فقط، وحقق الريدز خلال تلك الفترة 8 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر مدرب الريدز يورجين كلوب أمام جوزيه مورينيو سوى مباراة واحدة فقط في 7 مواجهات سابقة، حيث تعادل في 3 مباريات وفاز في 3 أخرى، وسيعول كلوب على خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو الذي سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى في آخر 12 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

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من جانبه، يسعى مانشستر يونايتد للظفر بالنقاط الثلاث من مباراة اليوم لكي يحظى الفريق بأفضل انطلاقة في تاريخه في الدوري الإنجليزي من خلال جمع 22 نقطة من أول 8 مباريات، ونجح اليونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها في عام 2017 أكثر بثلاث مباريات من أي فريق آخر على الأقل، بل وحافظ اليونايتد على نظافة شباكه في 8 مباريات من آخر 9 خاضها في الدوري.

وبإمكان روميلو لوكاكو أن يصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها في الدوري في حال سجل اليوم في شباك ليفربول، إلا أن المهاجم البلجيكي بشكل عام لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 7 مباريات خاضها أمام ليفربول.