5 حقائق عن مدينة كركوك التي انتشرت قوات البيشمركة في محيطها

لندن (بي بي سي)

نشرت السلطات الكردية الآلاف من قوات البيشمركة قرب كركوك الجمعة لصد أي هجوم من القوات العراقية، حسبما نقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن كسرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان العراق.

ماذا نعرف عن مدينة كركوك التي تشهد هذا التوتر؟

5 حقائق عن مدينة كركوك

· الموقع: تقع مدينة كركوك على بعد 255 كيلو مترا إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد وهي عاصمة محافظة كركوك.

· مدينة متنوعة: يتنوع سكان المدينة بين عرب وأكراد وتركمان كما يوجد أشوريون وصابئة، ولا يعرف بدقة عددهم، وان ترجح بعض التقديرات أنه يصل إلى نحو 900 ألف نسمة.

· مدينة تاريخية: يوجد بالمدينة العديد من المعالم الدينية والمواقع التاريخية المهمة مثل مرقد الإمام زين العابدين وقلعة كركوك وقيصرية كركوك وقلعة جيرمو ومبنى القشلة ومرقد النبي دانيال.

· مدينة نفطية: تعتبر كركوك من أهم المدن النفطية في العراق وتشير بعض التقديرات إلى أنها تحوي نحو 40 بالمئة من احتياطي النفط العراقي ونحو 70 بالمئة من احتياطي الغاز.

· الوضع السياسي: يسعى الأكراد إلى ضم كركوك إلى اقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، رغم أن المدينة تعد خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان، غير أن قوات البيشمركة الكردية كانت قد سيطرت على معظم أراضيها منذ انسحاب القوات المركزية العراقية، إثر هجوم تنظيم الدولة عليها عام 2014