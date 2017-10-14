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وزير الدفاع الأمريكي: سنقبل استسلام داعش بالرقة

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي: سنقبل استسلام داعش بالرقة

09:59 ص السبت 14 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي: سنقبل استسلام داعش بالرقة

صورة صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية بتاريخ 29 ايل

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة "سيقبل باستسلام" عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الرقة بشمال سوريا.

وردًا على سؤال حول توقّف المحادثات الهادفة الى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم داعش في مدينة الرقة، قال ماتيس "إذا استسلم (عناصر التنظيم) فبالطبع سنقبل باستسلامهم" لكنّ "الأكثر تعصّباً (بينهم) لن يسمحوا بذلك" الاستسلام و"يمنعون المدنيين من الفرار الى مواقعنا... وسوف يقاتلون حتى النهاية".

وقدر التحالف الدولي في تقرير الخميس أن نحو أربعة آلاف مدني ما زالوا موجودين في الرقة، ومعظمهم محتجزون كدروع بشرية من قبل 300 الى 400 مقاتل من تنظيم داعش.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية بفضل الدعم الجوي للتحالف، من طرد التنظيم المتطرف من نحو تسعين في المئة من الرقة، أبرز معاقله سابقاً في سوريا.

هذا المحتوى من

AFP

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