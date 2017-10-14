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مستشار سعودي: خسارة اليونسكو.. خسارة لتنظيم الحمدين وليس قطر

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مصراوي Masrawy

مستشار سعودي: خسارة اليونسكو.. خسارة لتنظيم الحمدين وليس قطر

09:57 ص السبت 14 أكتوبر 2017

مستشار سعودي: خسارة اليونسكو.. خسارة لتنظيم الحمدين وليس قطر

سعود القحطاني

كتبت- رنا أسامة:

أكّد المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن خسارة مُرشّح قطر في انتخابات الأمانة العامة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، "لم تكُن خسارة لشعب قطر، ولكنها خسارة لتنظيم الحمدين."

وكتب القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا "ليست خسارة لشعب قطر، بل هي خسارة لـ#تنظيم_الحمدين الفاسد الجاثم على صدور أهلنا في قطر. وفرج الله قريب إن شاء الله".

وفازت المُرشّحة الفرنسية أودري أزولاي، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، خلال الجولة الخامسة للمعركة الانتخابية أمس، الجمعة، بعد حصولها على 30 صوتًا، متفوّقة بذلك على المُرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكوارى الذي حصد 28 صوتًا، فى الوقت الذى أكد فيه مراقبون أن "لغة المال" هي التى سيطرت على الانتخابات بعد محاولات الدوحة الفوز بالمنصب "عبر الرشاوى."

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