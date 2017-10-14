الخارجية تنفي علاقتها بالشخص الذي هتف "تسقط قطر وتحيا فرنسا"

كتب – محمد مكاوي:

نفت وزارة الخارجية، علاقتها بالشخص الذي هتف في مبنى اليونسكو أمس الجمعة "تسقط قطر وتحيا فرنسا"، متهمة قناة الجزيرة بالتضليل والكذب.

وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن "قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن في التضليل ونشر الأكاذيب".

وكتب أبو زيد عبر حسابه على تويتر، السبت، "الفيديو الذي تم إذاعته ليس لدبلوماسي مصري او اي عضو في بعثة مصر باليونسكو".

ونشرت قناة الجزيرة القطرية، الجمعة مقطعا مصورا أظهر شخصا يهتف "تسقط قطر وتحيا فرنسا"، زاعمة أنه دبلوماسي مصري بالبعثة الدائمة لدى اليونسكو.

واستضافت الجزيرة مندوب الدوحة لدى اليونسكو للرد على الشخص المزعوم وقال "تحيا مصر وتحيا قطر وتحيا الأمة العربية".

وخسر مرشح قطر حمد الكواري في الجولة الخامسة أمام مرشحة فرنسا أودري أوزلاي بفارق صوتين بعد أن حصل على 28 صوتًا بينما حصلت مرشحى فرنسا التي فازت على مرشحة مصر مشيرة خطاب على 20 صوتًا.