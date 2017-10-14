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منسق مبادرة "تسليم الأسلحة" يطالب بتفعيل الدور الشعبي لمواجهة العنف بقنا

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مصراوي Masrawy

منسق مبادرة "تسليم الأسلحة" يطالب بتفعيل الدور الشعبي لمواجهة العنف بقنا

09:17 ص السبت 14 أكتوبر 2017

المهندس محمد حسن العجل

قنا- عبدالرحمن القرشي:

طالب المهندس محمد حسن العجل، منسق المبادرة الشعبية لتسليم الأسلحة غير المرخصة بالصعيد وتجفيف الصراعات الثأرية، بضرورة تفعيل الدور الشعبي في مناهضة ارتفاع معدلات العنف التي باتت مؤرقة خلال الفترة الأخيرة لأن الحل الأمني فحسب بات غير كافي.

وناشد حسن، عمد و رموز قبائل الصعيد بضرورة تسهيل مهام الأجهزة الأمنية و التنفيذية في إنهاء الصراعات الثأرية بين العائلات.

كان تقرير للأجهزة الرقابية بمشاركة الأجهزة الأمنية بقنا قد كشف ارتفاع معدلات العنف والثأر والقتل خلال 3 شهور الأخيرة يونيو و يوليو و أغسطس التي بلغت 45 قتيلا و 36 مصابًا أغلبها بسبب الثأر و الخلاف علي الميراث.

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