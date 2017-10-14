مصرع سيدة بالفيوم إثر تناول مادة سامة

الفيوم- حسين فتحى:

لقيت ربة منزل مصرعها صباح السبت، نتيجة تناولها ماده سامة بعد قيامها بتنظيف القمح.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الشواشنة بمصرع مروه محمود عبد الفتاح 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة علام التابعة لمركز الشواشنة.

تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أن السيدة كانت تقوم بتنظيف القمح من المادة السامة التى يتم حفظه بها، وبعد الأنتهاء من عملها تناولت الطعام دون غسيل يديها, مما أصابها بحالة أعياء شديد، تم نقل السيدة لمستشفى أبشواى المركزي حيث لفظت أنفاسها فور وصولها.

أخطرت نيابة أبشواى والتي تتولى التحقيق.